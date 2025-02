Adli e Colpani ancora ai box, gioca Parisi. Ma i dubbi sono davvero tanti

La Fiorentina prosegue la preparazione per la sfida di domenica contro il Verona, con l'obiettivo di riscattare la sconfitta contro il Como. La squadra dovrà fare a meno di Gudmundsson, Colpani e Adli, tutti indisponibili per infortunio: l'islandese spera di rientrare entro fine marzo, Colpani in tre settimane, mentre Adli potrebbe tornare per l'andata degli ottavi di Conference League.