Adesso Palladino ha abbondanza. Pronto un doppio ritorno a centrocampo

Raffaele Palladino in conferenza stampa ha chiarito di aver bisogno di tutto il gruppo per uscire dal momento critico. L'ex Monza da giovedì potrà contare su quasi tutta la Fiorentina. Come scrive La Nazione, escluso Colpani, contro il Panathinaikos saranno tutti a disposizione. Questo per il rientro di Adli e Folorunsho in gruppo, avvenuto nella giornata di ieri. L'ex Milan è forse l'unico davvero in grado di cambiare la Fiorentina, ma a centrocampo adesso c'è abbondanza, con la presenza di Fagioli e Cataldi. Anche davanti le scelte ci sono. Dietro Kean scalpitano Gudmundsson, Beltran e Zaniolo. La formazione di giovedì sarà cruciale per la stagione viola