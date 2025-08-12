Adesso la Fiorentina fa sul serio. L’obiettivo di Pioli? Alzare il livello

La Fiorentina ingrana la prima e si prepara a partire

Redazione VN 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 07:26)

Dopo aver concesso 48 ore di riposo alla squadra, Stefano Pioli riporta la Fiorentina al lavoro al Viola Park per iniziare il percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Il 21 agosto è la data segnata sul calendario, quando la squadra affronterà la gara d’andata dello spareggio per accedere alla fase a gironi di Conference League. Nei prossimi dieci giorni, con allenamenti intensi e doppie sedute, sarà fondamentale valutare la condizione fisica dei singoli giocatori, in particolare Mandragora, reduce da un infortunio, e migliorare la tattica, bilanciando il recupero dagli sforzi delle ultime settimane.

Intanto, domani sarà presentato ufficialmente Simon Sohm, l’ultimo acquisto della Fiorentina, reduce dal gol segnato a Old Trafford. La squadra ha già disputato sei amichevoli, tre in Italia e tre in Inghilterra, e si prepara a giocare la settima e ultima il 14 agosto contro la Japan University FA al Viola Park. Sempre il 14 agosto si giocherà anche il ritorno del terzo turno di qualificazione alla Conference tra Polissya e Paksi, con i primi in vantaggio per 3-0 e pronti a difendere il risultato per affrontare la Fiorentina negli spareggi.

Tra il 21 e il 31 agosto, la Fiorentina affronterà quattro partite ufficiali: lo spareggio d’andata di Conference League, la trasferta di campionato a Cagliari, il ritorno degli spareggi europei al Mapei Stadium e infine la trasferta contro il Torino. Stefano Pioli ha più volte sottolineato l’importanza di «alzare il livello» della squadra, dato che il conto alla rovescia per l’inizio della stagione si sta rapidamente esaurendo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.