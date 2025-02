Ora Firenze deve rilanciare Zaniolo e Fagioli. E l’obiettivo è l’Europa League

Palladino vede Zaniolo come trequartista, seconda punta o esterno, lasciando aperta la competizione con Gudmundsson. Kean è titolare fisso, mentre per gli altri attaccanti c’è concorrenza: Beltran, Colpani, Fagioli e Folorunsho si giocano tre posti. Lunedì a San Siro si vedrà la nuova Fiorentina al completo, con giocatori motivati a rilanciarsi, come già fatto da Kean. L’ambizione è chiara: piazzamento in Europa League e finale di Conference League 2025. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.