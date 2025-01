Adesso Cataldi è un caso: l’eterno assente della Fiorentina di Palladino

Il rientro al Viola Park non ha portato buone notizie su Danilo Cataldi, ancora costretto a lavorare a parte. Le possibilità di vederlo disponibile per la trasferta contro la Lazio diminuiscono, come confermato dallo stesso Palladino, che aveva lasciato poche speranze di recupero. Cataldi, alle prese con un problema muscolare che lo ha già costretto a saltare quattro delle ultime otto gare, farà il possibile per esserci, ma la sua presenza resta incerta.