Accuse e fischi dalla tribuna: Palladino è il primo colpevole di questa sconfitta

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla figura di Raffaele Palladino. Al termine della gara contro il Como dalla tribuna piovono fischi e accuse. E' lui l'imputato numero 1: "Leffetto non è lo stesso della gara con il Torino, quando al fischio finale il tecnico fu subissato di fischi, ma anche stavolta dalle tribune piovono accuse sull’allenatore. Raffaele Palladino è il primo a finire sul banco degli imputati per la terza sconfitta in stagione al Franchi e l’assenza del capocannoniere viola non pare una giustificazione sufficiente".

L'allenatore Palladino non si sottrae alle responsabilità dopo la brutta sconfitta contro il Como, mentre Milan e Bologna si avvicinano in classifica. Il tecnico ammette di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia alla squadra, definendo la prestazione negativa e sottolineando la necessità di lavorare con più intensità. Anche la dirigenza, per voce di Pradè, esprime delusione più che rabbia, riconoscendo i meriti del Como ma evidenziando la totale assenza di determinazione da parte dei viola. L’obiettivo resta chiaro: evitare un finale di stagione anonimo e competere al meglio sia in campionato che in Conference League.