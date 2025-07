Abbonamenti, via all’ultima fasi: ecco quanti posti sono rimasti

Ipotesi probabile. Si riparte dalle circa 11.000 tessere sottoscritte nel corso delle prime fasi. La giornata di ieri è servita per cambiare posto agli abbonati che ne avevano la necessità, all'interno dello stesso settore nel quale è stato acquistato l'abbonamento. Da oggi il via alla volata finale, che come detto potrebbe anche durare poco.

La Fiorentina metterà a disposizione grossomodo un paio di migliaia di abbonamenti stagionali (che comprendono anche l'ottavo di Coppa Italia), ma a un certo punto stopperà la vendita per riservarsi un quantitativo di circa 10mila posti da mettere in vendita di partita in partita (il sold out del Franchi è attualmente intorno ai 23mila spettatori). In ogni caso la soddisfazione in casa Fiorentina è enorme per la risposta dei tifosi che dovranno ancora fare i conti con uno stadio a mezzo servizio. Sarà sicuramente superata la quota dei 12mila abbonati. Lo scrive la Nazione.