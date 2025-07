Abbonamenti a quota 7000: da domani inizia la fase due

In attesa di capire quale sarà il valore tecnico della squadra di Pioli (ma i primi colpi di mercato hanno già alzato i decibel dell'entusiasmo), il popolo viola ha scelto di rispondere pronti-via presente, aggiudicandosi in pochi giorni oltre la metà dei carnet disponibili per la prossima stagione allo stadio Franchi (nell'abbonamento sono comprese le 19 gare casalinghe di Serie A più gli ottavi di finale di Coppa Italia). Un risultato sorprendente che è andato oltre le più rosee aspettative e che ha superato di gran lunga il dato della scorsa annata.

Quando per raggiungere il sold-out di abbonamenti (la quota - come stavolta - era di 12mila tessere al massimo, complici i lavori allo stadio che da settembre però vedrà la riapertura parziale di alcuni settori) servirono ventisei giorni: la sensazione è che in questo caso per il tutto esaurito servirà attendere molto meno. Uno step decisivo per centrare il traguardo con ampio anticipo potrebbe essere pertanto la seconda fase di campagna abbonamenti, che oltre ai fidelizzati dello scorso anno interesserà anche quei tifosi che hanno sottoscritto la tessera nel 2023/24, rinunciando poi lo scorso anno: anche per loro ci saranno delle promozioni riservate. Lo scrive la Nazione.