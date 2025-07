A Grosseto spuntano i giovani e nervosismo. Pioli sperimenta la sua Fiorentina

A Grosseto si sono viste le prime prove della Fiorentina di Pioli. In vista Dzeko ed i baby, con un po' di nervosismo

Quella di Grosseto è stata la prima amichevole per la Fiorentina di Stefano Pioli, se si esclude quella disputata contro la Primavera. Allo stadio Zecchini i viola sono passati per 0-3, con le reti dei giovani Braschi, Montenegro e Bianco. Una gara caratterizzata dal ricordo di Celeste Pin prima del calcio d'inizio, e da tanto nervosismo. Una Fiorentina ovviamente embrionale, un 3-4-1-2 tutto da perfezionare, il classico calcio di luglio. Le sponde di Dzeko, gli esterni che vengono dentro al campo ed il trequartista. Tutti elementi che, come riportato dalla Nazione, andranno perfezionati.