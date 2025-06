A Empoli considerato un gioiello. Ma Corsi aveva le mani legate su Fazzini

A Empoli Fazzini, classe 2003, è sempre stato considerato il gioiellino della squadra, in grado di fare la differenza. Ma la società di Fabrizio Corsi si era già abituata all'idea di perderlo lo scorso gennaio perché la Lazio sembrava davvero a un passo, prima che saltasse tutto, ed è un precedente che adesso addolcisce in parte il distacco per gli azzurri in questa sessione di mercato. In più la retrocessione è stato un ulteriore elemento che ha reso la sua partenza obbligata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.