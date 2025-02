9 vittorie di fila? Così non vale. Ma è la Fiorentina più vicina a quella di Sousa

Se la mancanza di continuità a livello cronologico ha impedito alla Fiorentina di allungare a 9 la striscia di vittorie consecutive in Serie A (il filotto che si era interrotto a 8 con la sconfitta di Bologna) e stabilire un nuovo record che regge dalla stagione 59/60, la vittoria con l'Inter di giovedì sera ha comunque permesso ai viola di chiudere (seppur con ritardo...) il girone d'andata a quota 35.

Come scrive La Nazione, quella di quest'anno è la quota più alta al giro di boa degli ultimi nove anni. Nella stagione 15/16, quando sulla panchina viola c'era Paulo Sousa, la Fiorentina chiuse il girone d'andata a 38 punti, sfiorando per solo 3 il titolo di campioni d'inverno. Un punteggio avvicinato solo in questa stagione.