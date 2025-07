80 anni del Corriere dello Sport, Commisso: “Voce per gli italiani anche all’estero”

Voce per gli italiani anche all’estero. Voglio fare i miei più cari auguri a Stadio per i suoi 80 anni. Ho avuto la fortuna di conoscere, al mio arrivo a Firenze, uno dei giornalisti simbolo del giornale, Alessandro Rialti, che mi ha subito trasmesso tutta la passione del suo quotidiano. Stadio ha raccontato per decenni lo sport a tutti gli italiani, anche quelli all’estero, e gli auguro di continuare a farlo ancora a lungo