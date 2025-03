3 punti scacciacrisi contro il Lecce. La Nazione: “Non era una partita facile”

La Nazione analizza oggi la vittoria della Fiorentina di Palladino contro il Lecce nell'anticipo della 27° giornata di campionato. Come scrive il quotidiano, è stata una vittoria scacciacrisi (ora si aspettano riprove in Conference) per i gigliati. Dunque, va bene così, perchè i 3 punti col Lecce, dopo quanto visto contro Como e Verona, non erano affatto una pratica facile facile da mandare in archivio. Pressione e tensioni, poi, soprattutto attorno alla panchina, avevano trasformato il match nella più classiche delle partite da dentro o fuori.