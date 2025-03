Fiorentina, dopo la sosta: l’obiettivo è ripartire subito forte

La Fiorentina ha vissuto alti e bassi dopo le soste nazionali in questa stagione. All’andata contro l’Atalanta, dopo la pausa di settembre, la squadra ancora in costruzione perse 3-2, subendo due gol nel recupero del primo tempo. Le soste di ottobre e novembre, invece, coincisero con il periodo delle otto vittorie consecutive, riprendendo con successi netti contro Lecce (0-6) e Como (0-2). Ora i viola cercano la rivincita contro l’Atalanta, ancora una volta dopo una pausa per le nazionali. Lo scrive la Nazione.