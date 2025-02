100 milioni di dubbi sui riscatti viola. Gudmundsson e Colpani i casi più spinosi

"Se la Fiorentina fosse una semplice azienda potrebbe limitarsi a studiare i report e analizzare il trend degli ultimi mesi. Ma il calcio è una materia che sfugge a qualsiasi logica, di conseguenza nei prossimi tre mesi la dirigenza sarà chiamata a comportarsi in base alle risposte del campo". Si apre così il pezzo di analisi sui possibili riscatti che dovrà fare la società di Commisso in estate del Corriere Fiorentino. Non sarà facile il compito dei dirigenti viola, che dovrà decidere cosa fare con i tantissimi prestiti con diritto di riscatto presi nelle due precedenti finestre di mercato. Qualcuno si trasformerà in obbligo, ma i restanti dovranno essere valutati nei prossimi mesi, visto che le prospettive per molti sono cambiate.

100 milioni di dubbi

Un’operazione complessa, anche perché in ballo ci sarebbero più di 100 milioni di euro. A tanto ammonterebbe la cifra finale se la Fiorentina decidesse di riscattare tutti i calciatori arrivati dalla scorsa estate, che si tratti di operazioni legate a semplici diritti di riscatto o di veri e propri obblighi da mantenere. Mentre in alcuni casi la conclusione del rapporto sembra obbligato, come nel caso di Bove che i viola, loro malgrado, non riscatteranno risparmiando i 10,5 milioni pattuiti con la Roma , sono i casi di Gudmundsson e Colpani a rappresentare le questioni più spinose. Entrambi dovranno riposare per un po', visti i comunicati medici fatti uscire dalla Fiorentina in tarda serata.