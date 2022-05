Stage di 3 giorni a Coverciano. Mancini chiama Sottil e un ViP

Una bella occasione per far conoscere l'azzurro ai giovani di Serie A

Sarà uno stage formato gigante quello che andrà in scena a Coverciano dal 24 al 26 maggio. Il CT Roberto Mancini ha deciso di convocare l'impressionante numero di 53 giovanissimi calciatori di interesse nazionale per 3 giorni di full immersion azzurra. I giocatori saranno divisi in due gruppi e ognuno affronterà due sedute d'allenamento. Ci saranno anche Riccardo Sottil e Christian Dalle Mura, difensore Viola in prestito a Pordenone. Il più anziano del gruppo sarà l'obiettivo gigliato Guglielmo Vicario. Questa la lista completa: