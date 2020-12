“Stadio? Quando si vuole veramente qualcosa, in Italia, lo si ottiene. Guardate la tramvia”

Jacopo Cellai, capogruppo consiliare di Forza Italia nel Comune di Firenze, è intervenuto a Lady Radio sulla questione stadio:

“Conosceremo presto l’esito della lettera con la quale la Fiorentina chiede al Ministero quale parti non possono essere toccate del Franchi. La risposta su una possibile ristrutturazione dello stadio passerà da lì e capiremo anche anche i tempi. Magari si avrà una visione diversa da quella che il sovrintendente di Firenze ha dato fino ad ora. Quelli che sostengono il no, che non vogliono toccare il Franchi, devono anche dare una soluzione al tema.

La nuova legge? Quell’emendamento è un compromesso e può lasciare campo aperto a possibili ricorsi. Quando in Italia si vogliono portare a casa i risultati, anche su questioni molto più delicati, si raggiungono. Basta vedere la questione tramvia a Firenze. Campi è un’operazione ancora più che valida. Nel momento in cui Commisso avrà la certezza che il Franchi non si può toccare allora andrà altrove. L’importante è che non ci siano derby tra le amministrazioni comunali”.

