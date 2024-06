Stadio Franchi, Lista Schmidt: “Solo Eike può riaprire dialogo con Fiorentina”

"Comprendo perfettamente le motivazioni che hanno portato la società a chiedere di fermare i lavori al Franchi: si prevedono lunghi cantieri senza la certezza di una conclusione in tempo, per non parlare della confusione sui finanziamenti. L'attuale amministrazione ha dimostrato, infatti, totale incapacità di cogliere l'opportunità di ammodernare il Franchi in questi cinque anni, assecondando le richieste ragionevoli della società. Sara Funaro rappresenta la perfetta continuità con questi cinque anni di scarsa o assente capacità di pianificazione del territorio. Eike Schmidt, un sindaco-manager, è l'unico che può dare la garanzia di riaprire un dialogo con la società per tenere insieme, come dovrebbe fare una buona amministrazione, i bisogni di tutti, anche dei cittadini del Campo di Marte. Si può e si deve intervenire sul Franchi lavorando a una nuova progettazione di quell'area del tessuto urbano, prevedendo trasporti e servizi. Se la proprietà ha interesse di farlo velocemente e bene, da parte nostra ci sarà massima disponibilità". Lo afferma Paolo Bambagioni, già sindaco di Signa e oggi capolista della Lista Schmidt.