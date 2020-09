Stadio Franchi in declino: non supera i parametri Uefa e le norme anti-sismiche. Il punto

Il Corriere dello Sport si sofferma sull’emendamento all’interno del decreto crescita relativamente al tema degli stadi. Il Franchi, scrive il quotidiano, attualmente non è in grado di superare i parametri Uefa e nemmeno quelli anti-sismici per via di alcune parti in stato di abbandono. Pessina ha parlato di “scempio” nel caso di ristrutturazione, ma Rocco Commisso vuole modificare l’impianto in modo così bello che se ne parli in tutto il mondo. Negli Usa inoltre sono convinti che anche il soprintendente resterà colpito dal progetto. Intanto il patron viola non ha risposto alle parole di Pessina perchè è stanco delle schermaglie politiche.

