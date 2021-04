Lo stadio Franchi è sicuro: senza limitazioni Covid capienza da 41.456

Le condizioni del Franchi non sono preoccupanti: oltre 40.000 spettatori potranno tornarci quando sarà possibile a causa delle norme anti Covid

Le indagini eseguite, e la ricostruzione di un modello informatico verosimile, hanno quindi permesso di simulare il comportamento della struttura non solo sotto le azioni dinamiche di un sisma, ma anche con il carico massimo degli spettatori in ogni settore, le cosiddette 'condizioni statiche'.

"Ringrazio la direzione servizi tecnici e il dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Firenze - ha dichiarato il sindaco Dario Nardella - perché con il loro lavoro abbiamo a disposizione uno studio importante che ci ha permesso per la prima volta, in quasi novant'anni, di conoscere a fondo l'opera di Nervi. Abbiamo mantenuto la promessa fatta a febbraio: avevamo detto che avremmo iniziato subito i lavori e abbiamo intanto terminato la prima fase di restauro. Ora lo stadio sarà fruibile praticamente al massimo. Il risultato raggiunto è anche un messaggio positivo e di speranza in un un momento così drammatico per la vita di tutti noi: quando le condizioni lo consentiranno, il Franchi sarà pronto per accogliere non solo le partite della Fiorentina ma anche le più grandi manifestazioni".