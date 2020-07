Stadio Fiorentina a Campi, c’è chi dice no: “Rischi idraulici e d’inquinamento”

Intervenuto con un video pubblicato su Facebook, Lorenzo Ballerini, consigliere comunale di Campi a Sinistra ha ribadito il no del suo gruppo consiliare all’eventuale realizzazione dello stadio della Fiorentina in viale Allende a Campi Bisenzio. Ecco quanto evidenzia Tuttosesto.net:

Per l’ennesima volta abbiamo rimarcato la nostra contrarietà a questa opera anche votando no alla delibera presentata dall’amministrazione comunale. Lo stadio non serve al Comune di Campi e ai cittadini. E’ un’opera che non può essere sostenuta dal nostro territorio sul piano dell’inquinamento e del rischio idraulico che, di fatto, sarebbe importante vista la collocazione dello stadio e delle attività commerciali.