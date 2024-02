Squadre U23, il Milan ci pensa: altri tre club a lavoro

Dopo quanto dimostrato dalla Juventus negli ultimi anni, con l'apertura della squadra Under 23, secondo quanto raccolto da TMW, anche il Milan avrebbe già avviato le pratiche di richiesta formale nei confronti della Lega Pro per dare il via a questo progetto. Inoltre, ci sarebbero altre due società che si stanno muovendo da tempo per mettere in piedi la seconda squadra: Fiorentina e Sassuolo. In ottica futura ci starebbe pensando anche il Torino. Molto, in casa viola, dipenderà dal luogo in cui potrà giocare la squadra, in attesa di capire se il Viola Park possa andare bene.