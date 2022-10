Spezia-Fiorentina: al Picco presente anche un eroe viola

Come riporta Spezia1906.com, sarà un Picco vestito a festa quello che farà da cornice a Spezia-Fiorentina, gara in programma domani pomeriggio alle 15.00. A impreziosire ulteriormente il quadro anche una presenza d’onore, perché in tribuna centrale ci sarà il Maestro Sergio Carpanesi, storico giocatore della Fiorentina del primo scudetto, ed ex allenatore delle Aquile. Della sua presenza parla in particolare Il Secolo XIX, che ricorda come l’ex giocatore ed allenatore, nativo di La Spezia, sia rimasto un’icona ed un simbolo sia della Fiorentina che dei bianconeri. A Firenze Carpanesi vinse uno scudetto nell’oramai lontano 1956, da mediano di corsa e temperamento, segnando subito all’esordio contro la Spal. 31 gare di campionato per lui e 2 di Coppa Italia in tre anni in Toscana, con anche una finale persa nel trofeo tricolore.