Spazio alle seconde linee? Si mobilita il Montiel fan club (FOTO)

Domani Crotone-Fiorentina potrebbe essere l'occasione per vedere in campo qualcuno che ha avuto meno spazio

"Beppe, mettici Montiel titolare". Questo il messaggio indirizzato a mister Iachini dal fan club del trequartista classe 2000, come vedete nella foto targata Violanews. La gara di domani col Crotone, che chiude il campionato della Fiorentina, vale poco e nulla in termini di classifica e lo stesso tecnico gigliato ha ammesso che potrebbe dare spazio a qualcuno che nel corso della stagione ha giocato poco. Che possa essere la volta anche di Montiel? Per ora il score parla di 3 gettoni di presenza (ma solo per una manciata di minuti) e 1 gol all'attivo, quello segnato a Udine in Coppa Italia. E Cosmi annuncia: "Tra i pali ci sarà un esordio".