Crotone, Cosmi: “Vogliamo chiudere al meglio. Novità in porta”

Le parole del tecnico alla vigilia di Crotone-Fiorentina, ultima giornata di campionato

Questa la presentazione di Crotone-Fiorentina da parte di Serse Cosmi: "Vogliamo finire il campionato con un risultato positivo, ma abbiamo alcune assenze. Oltre ai due squalificati (Magallan e Golemic) non ci sono Luperto e Reca, mentre ci sono Di Carmine ed Eduardo. Due giovani della Primavera sono con noi. Non c’è Cordaz, aveva preventivato un piccolo intervento a un braccio. In porta giocherà Crespi domani, dopo la grandissima partita di Festa nella scorsa a Benevento. Ma non penso al ballo dei debuttanti, è una partita di Serie A". Leggi la conferenza stampa di Beppe Iachini