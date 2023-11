Spavento per Italiano Jr.: scambiato per juventino e aggredito verbalmente

Il figlio di Vincenzo Italiano ha vissuto qualche attimo di ansia dopo la gara tra Fiorentina e Juventus: come riportato da Matteo Dovellini de La Repubblica, infatti, il ragazzo è stato scambiato per un tifoso bianconero da alcuni sostenitori viola, che sono passati all'aggressione di tipo verbale. Aggressione che, bene sottolinearlo, non è mai sfociata in fisica, anche se si è rischiato che la cosa degenerasse.