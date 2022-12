Spalluto, il Pescara insiste: ipotesi controriscatto per la Fiorentina

L'avventura alla Ternana di Samuele Spalluto potrebbe concludersi anzitempo. Come riporta Pescarasport24 , il club abruzzese vorrebbe prendere la punta di proprietà viola il prossimo gennaio e portarla in Serie C.

L'idea è quella di strappare il giocatore di proprietà della Fiorentina alla Ternana mediante un prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo in caso di promozione in Serie B, con la società viola detentrice del controriscatto se volesse decidere di puntarci nuovamente in futuro.