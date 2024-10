Spalletti su Kean: “Sta male, inutile tenerlo qui. Ieri ci ha informato ACF”

Il tecnico dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa a Coverciano. Parole anche sul viola Kean: “Siamo sempre in contatto diretto con tutti i club, ieri sera per esempio la Fiorentina ci ha subito informato della reazione che ha avuto Kean. Sta male, ha male alla schiena. È inutile tenerlo qui ed obbligarlo a fare cose non corrette per quello che sta attraversando. Lo stesso abbiamo fatto con Gatti. Noi vogliamo avere questo rapporto e questa relazione. Se uno poi dice che non è interessato, va valutato questo aspetto e si lascia fuori”.