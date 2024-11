Favola Comuzzo, Spalletti lo chiama in Nazionale. Spazio per un altro viola

La favola di Pietro Comuzzo prosegue. L'inizio di stagione del difensore è stato strepitoso, fin dalla prima giornata a Parma si è affermato come titolare. Luciano Spalletti non si è perso le sue prestazione e lo ha convocato per il prossimo ciclo di partite per la Nazionale. Oltre a Comuzzo convocato anche Moise Kean, ecco la lista ufficiale: