Spadafora: “Protocollo ufficiale per gli allenamenti di gruppo. Ripresa Serie A? Siamo ottimisti”

Un nuovo intervento di Vincenzo Spadafora per parlare della ripresa del campionato. Il Ministro dello Sport è stato ospite su Rai 1, questo il suo messaggio sulla Serie A.

Parto con due novità. Pochi minuti fa abbiamo pubblicato il protocollo che consente alla FIGC di riprendere gli allenamenti di squadra. È arrivato l’ok definitivo dal Comitato Tecnico Scientifico. L’altra novità è che ho appena appreso che lunedì 25 riceveremo dalla FIGC il protocollo per la ripresa del campionato. Sono le nuove regole che il calcio propone per ricominciare. Farò in modo che per il 28 maggio il Cts abbia già un orientamento su questo protocollo e sulla ripresa del campionato. Ripresa? Io voglio essere ottimista. Avevo detto un secco no nei giorni in cui si contavano i morti e veniva trasportati con le bare nei camion, era assurdo chiedermi una data in quel momento. Se riparte l’Italia non può non ripartire anche lo sport e in particolare il calcio, che è una grande industria nel nostro paese. Quella linea di prudenza ci induce oggi a essere ottimisti.