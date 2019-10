Sotto le prime della classe? Montella predica calma, la Fiorentina è in fase embrionale

Calma e sangue freddo. Potremmo riassumere così la conferenza stampa di Vincenzo Montella alla vigilia della partita contro la Lazio. La Fiorentina ha l’opportunità di centrare il settimo risultato utile consecutivo (tocchiamo ferro), ma l’Aeroplanino conosce bene le insidie che nasconde il big match del Franchi.

La squadra biancoceleste non sta vivendo un periodo di forma ottimale, i risultati lo testimoniano, ma resta comunque una formazione forte, con un livello di qualità molto alto. Lucas Leiva, Correa, Luis Alberto e Milinkovic-Savic danno del tu al pallone. Lazzari, ex obiettivo viola, è un motorino sulla fascia destra, adatto nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, e Immobile è un bomber di razza. Non a caso Montella ha definito di “altissimo livello” la partita di domani.

C’è di nuovo entusiasmo intorno alla Fiorentina, c’è una “direzione” come ha detto il tecnico (frecciata ai Della Valle?), ma è anche vero che la squadra viola è appena nata. “Siamo in embrione” ha dichiarato l’allenatore. Niente di più vero. La Lazio, invece, ha cambiato poco in estate. In generale ha più o meno gli stessi giocatori da cinque-sei anni. Un pericolo in più per i gigliati che non potranno più contare sull’effetto sorpresa dettato dal modulo senza punte.

Montella predica calma giustamente. Mica facile però. D’altronde sognare non costa niente.