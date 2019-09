LIVE – Montella: “Ribery sta bene, giocherà”

L’attesa sta finendo, la grande sfida contro la Juventus si avvicina. Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Vecchia Signora:

“Come sta Ribery? Sta bene, non so se ha ancora i 90 minuti, ha lavorato bene in settimana. Contro il Perugia è rimasto più di quanto pensassi. Se non ci sono imprevisti, giocherà.

Falso nove o nove vero? Si dà troppa interpretazione a questo, ho tanta scelta. Chi è subentrato ha fatto bene nelle scorse partite, ho tante possibilità.

IN AGGIORNAMENTO