Sottil verso il ritorno? Italiano: “Sta migliorando, presto sarà in squadra”

Dopo oltre un mese di assenza, Riccardo Sottil potrebbe presto tornare in squadra e, soprattutto, in campo. Secondo Vincenzo Italiano, infatti, il suo rientro tra gli arruolabili per le partite si sta avvicinando. "Il dolore che lo perseguita si è fatto molto meno acuto - spiega il tecnico gigliato ai microfoni dei media ufficiali ACF - e per questo sta migliorando la sua condizione. Speriamo di averlo prestissimo con noi, sta intensificando il recupero". L'allenatore della Fiorentina alla vigilia della sfida contro lo Spezia ha parlato anche di un altro giovane viola, Alessandro Bianco: "Deve continuare così, sono contento di quanto sta facendo. Avrà ancora spazio (due le presenze fin qui in stagione per lui, entrambe in Conference contro gli Hearts, ndr), è molto intelligente e deve rubare i segreti ai suoi compagni più esperti".