Sottil: “Restare a Firenze sarebbe fantastico. Cerco di mettere in difficolà il mister”

La Fiorentina si appresta a tornare in campo per l’International Champions Cup. Domani a mezzanotte la squadra viola affronterà l’Arsenal dopo aver battuto il Chivas per 2-1. Riccardo Sottil ha parlato in conferenza stampa da Charlotte alla vigilia della gara contro i Gunners. Queste le sue parole riportate da Radio Bruno Toscana:

Mi ha fatto piacere ricevere il premio di miglior giocatore. Abbiamo disputato una buona gara contro il Chivas, ci è servita per entrare in forma. Giochiamo contro squadre importanti. Conosciamo il potenziale dell’Arsenal e del Benfica, ma anche il Chivas è una buona squadra. Giocare contro calciatori come Aubameyang, Lacazette e Ozil è motivo di grande orgoglio e di soddisfazione personale. Restare a Firenze è bellissimo. Cerco di dare il massimo e di mettere in difficoltà il mister. Metto le mie qualità a disposizione della squadra. Restare a Firenze sarebbe fantastico. Giocare in Serie A è il massimo obiettivo che può avere un ragazzo di 20 anni come me.

