Montella: “Ho fiducia in Pradè. Llorente? Mi piace. Chiesa…”

E’ già vigilia per la Fiorentina che domani sarà di scena nella seconda partita della International Champions Cup contro l’Arsenal (fischio d’inizio domani a mezzanotte). Al termine dell’allenamento mattutino a Charlotte, mister Vincenzo Montella ha fatto il punto della situazione. Ecco le sue parole:

Sono curioso delle indicazioni che potranno arrivare domani in una partita più impegnativa. La squadra sta lavorando bene, c’è qualche difficoltà a livello climatico ma sono partite che ci faranno comodo. I giovani? Ne abbiamo tanti con qualità, ci sarà da valutare come reagiscono quando si alza il livello. Il mercato? Non posso commentare tutti i nomi, alcuni sono veri e alcuni sono fittizzi poi non mi piace smentire quello che scrivono i giornalisti. Ho fiducia in Pradè e bisogna focalizzarsi sui calciatori di cui ha parlato nella sua conferenza. Llorente? E’ un giocatore forte, poi non posso dire se è funzionale al progetto o meno. De Rossi? Alla fine non se l’è sentita di giocare per un’altra squadra italiana. Commisso? Sono contento, ha portato entusiasmo. I suoi uomini stanno lavorando per costruire una squadra di buon livello. Siamo felici di essere qui e dargli soddisfazione, soprattutto a New York perché ci tiene tanto. Chiesa e Milenkovic? Li ho trovati meno in condizione rispetto a Terzic e Zurkowski. Sto valutando so se farli giocare per uno spezzone di partita domani oppure no. Come vedo Federico? E’ quello di sempre.