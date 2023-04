Sottil: “Tornare titolare è puro ossigeno per me. Adesso ripartiamo”

Italiano recupera un giocatore importante sia per il modulo che per le capacità. Dopo il pareggio con lo Spezia ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram

Riccardo Sottil è tornato titolare dopo 7 mesi di stop a causa di un problema alla schiena. Italiano recupera un giocatore importante sia per il modulo che per le capacità. Dopo il pareggio con lo Spezia ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram: "Dopo 7 mesi tornare dal primo minuto è stato di nuovo ossigeno per me, adesso ripartiamo subito e divertiamoci per il rush finale".