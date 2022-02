Sottil: “Sono in forma e mi diverto. Ma non so se gioco la prossima”

L'esterno sta vivendo un momento brillante: "Ma con Italiano non si sa mai. Tiene tutti in considerazione e bisogna farsi trovare pronti"

"Sono in forma e sono contento di questo periodo. Ho preso sempre il calcio come un divertimento, oltre che un lavoro. Mi motiva cercare sempre meglio ogni partita e vedere i tifosi felici. Io arma in più per il ritorno? Lo lascio dire agli altri. Il mister ha una considerazione alta di tutti, fa ruotare spesso i giocatori, io penso a dare il meglio di me stesso. Sensazioni? Con Italiano non si capisce mai se giocherai titolare la partita dopo. L'Atalanta avrà voglia di rivalsa dopo la Coppa Italia, noi stiamo bene ed è il momento migliore per affrontare questa partita in casa. Abbiamo un obiettivo importante in campionato, c'è anche la Coppa Italia, c'è tanta voglia di toglierci soddisfazioni in questa stagione".