Sentite Bongiorni: “Sottil sottovalutato, ha più colpi di Chiesa”

Parla il talent scout che ha lavorato a lungo per l'Atalanta (scoprendo anche Bonaventura)

"Bonaventura sta facendo bene e sono sicuro che farà anche altri gol. Quando giochi con un allenatore che ti dà fiducia anche se sbagli una partita o due la qualità esce fuori, come accade a Giacomo perché lui di qualità ne ha. Mette dei palloni ottimi, soprattutto lo faceva per Vlahovic, ora deve cambiare il modo di servire gli attaccanti ma mi ha detto che confida molto in Piatek. All'Europa ci pensano perché con questo allenatore fai dieci punti in più rispetto ad altri, ha dato fisionomia e identità". Poi esalta Sottil: "Se giocasse nel Napoli, Inter o Juventus passerebbe davanti a molti. Ha una diversità rispetto a Chiesa, più tecnico e più colpi, è un giocatore moderno".