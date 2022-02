Iachini rivendica: “Belotti, Dybala e Vlahovic li ho fatti crescere io”

L'ex allenatore viola chiede tempo per far crescere i giovani del Parma e cita alcuni suoi "precedenti"

"Quando io ho allenato Belotti che veniva dall'Albinoleffe stoppava la palla a 3 metri. Però veniva al campo alle 7 per allenarsi e migliorare. Uguale Dybala, non lo conosceva nessuno, era un bambino tutto da formare. Vlahovic stesso veniva dalla Primavera della Fiorentina. Nainggolan giocava punta, l'ho messo centrocampista per migliorare la tecnica individuale, nel calcio si fa questo".