Sorpresa Italiano, Sottil va in tribuna per la finale di Conference League

Italiano sorprende tutti, non solo nell'undici iniziale. Le limitazioni Uefa per la panchina fanno retrocedere nella gerarchia degli esterni Riccardo Sottil! Decisive nella scelta di Italiano le ultime deludenti prestazioni. L'esterno classe '99 andrà in tribuna insieme agli infortunati Castrovilli e Sirigu, oltre al giovanissimo portiere Vannucchi.