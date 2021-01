Sottil: “Di Francesco fondamentale per il mio approdo al Cagliari”

Riccardo Sottil, ha lasciato sicuramente il segno in questa prima stagione in Sardegna. L’esterno, in prestito dalla Fiorentina, ha parlato di sè durante un’intervista esclusiva al canale youtube della Lega Serie A. Queste le sue parole:

Sono un giocatore estroso che fa di sè la sua arma migliore l’accelerazione e il dribbling. Nella mia testa non è cambiato niente. L’obiettivo è quello di lavorare giorno dopo giorno nei minimi particolari che fanno la differenza per ambire a palcoscenici importanti. Approdo al Cagliari? Di Francesco è stato uno dei motivi principali del mio approdo in Sardegna. E’ un tecnico che tratta chiunque nello stresso modo senza guardare la carta d’identità. E’ riuscito a toccare le crode giustre, sa come prendermi, è molto importante per la mia crescita