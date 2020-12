Niccolò BIGICA (2001) –> Fermana (Serie C/b)

Il figlio d’arte non è un titolare della Fermana. Difficile possa ambire a qualcosa di più della terza serie professionista

Presenze 8 Goal 0 Assist 0 Ruolo mediano Prestito 30/06/2021 Scadenza N.C.

Kevin DIKS (1996) –> Aarhus (Superligaen)

Sempre titolare in Danimarca, ha già siglato due reti in Superligaen. Nonostante questo è difficile poter immaginare un ritorno a Firenze del terzino olandese, vista oltretutto la scadenza del contratto coi viola, fissata a giugno 2021.

Presenze 10 Goal 2 Assist 0 Ruolo terzino dx Prestito 30/06/2021 Scadenza 30/06/2021

Julián ILLANES (1997) –> Chievo Verona (Serie B)

Il centrale argentino è sempre più desaparecido. Minutaggio ancora fermo a zero in Serie B per l’ex Argentinos Juniors che potrebbe scendere nuovamente di categoria nel mese di gennaio.

Presenze 1 (Coppa) Goal 0 Assist 0 Ruolo dif. centrale Prestito 30/06/2021 + riscatto e contro Scadenza 30/06/2021

Marco MAROZZI (1999) –> Ravenna (Serie C/b)

Marozzi parte spesso dalla panchina, giocando spezzoni di partita. Non esattamente il migliore dei biglietti da visita in questo Ravenna.

Presenze 12 Goal 1 Assist 0 Ruolo mezzala Prestito 30/06/2021 Scadenza 30/06/2021

Marco MELI (2000) –> Ravenna (Serie C/b)

Superato il Covid, il n°10 adesso è alle prese fare con una distorsione alla caviglia. Gioca poco e non è protagonista in Riviera.

Presenze 9 Goal 0 Assist 0 Ruolo trequartista Prestito 30/06/2021 Scadenza 30/06/2023

Maximiliano OLIVERA (1992) –> FC Juárez (Liga MX)



Il laterale uruguagio ha concluso la propria stagione col Juárez. Il suo prestito scade tra pochi giorni, farà ritorno alla Fiorentina in attesa di trovare una nuova collocazione in Sudamerica. Coi gigliati è legato sino al 2022.

Presenze 14 Goal 1 Assist 1 Ruolo terzino sx Prestito 31/12/2020 Scadenza 30/06/2022

Mattia TROVATO (1998) –> Albinoleffe (Serie C/a)

Non scende in campo dal 7 di ottobre, alla terza di campionato. Mettiamoci anche lo status non più di giovanissimo talento e il suo futuro sembra lontano da Firenze.

Presenze 3 Goal 0 Assist 0 Ruolo ala dx Prestito 30/06/2021 Scadenza 30/06/2022

Rafik ZEKHNINI (1998) –> Losanna (Super League)



La freccia norvegese sembra stia ingranando al Losanna: due le reti siglati nelle ultime uscite. Certo si tratta pur sempre del non esattamente competitivo campionato svizzero: forse ha trovato la sua dimensione.

Presenze 9 Goal 2 Assist 0 Ruolo ala sx Prestito 30/06/2021 + riscatto Scadenza 30/06/2022