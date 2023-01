Sorrentino su Gollini: “Per rendere al meglio ha bisogno di giocare di più”

"Fiorentina-Sampdoria? La partita di ieri rispecchia la stagione dei viola, una squadra che crea, gioca ma alla fine mette a rischio il risultato perché si specchia troppo. Una volta sbloccato il match la squadra di Italiano ha pensato di poter gestire il risultato ma così facendo si rischia sempre di mettere a rischio la qualificazione. Squadra involuta? Giocare a Firenze non è mai semplice e gli infortuni di giocatori come Castrovilli non hanno reso più semplice il compito ad Italiano. Jovic? Quando arrivi da una realtà diversa e la squadra non rende al massimo non è mai facile inserirsi, io in casi come questo non darei le colpe ad un singolo. Gollini? Il portiere ha bisogno di giocare, stare fuori non è semplice, soprattutto se eri arrivato per essere il titolare. A me Gollini piace, è un buon portiere, vanno però fatti i complimenti a Terracciano, che si è rivelato essere un giocatore affidabile. Sfida al Torino in Coppa Italia? Sono due squadre che stanno viaggiando su alti e bassi, anche se al momento mi sembra che i granata stiano meglio. Anche la squadra di Juric crea tanto ma realizza poco. Sarà una bella sfida. Roma-Fiorentina? I giallorossi senza il gol di Dybala secondo me non avrebbero segnato. Si vede che le squadre stanno ancora risentendo dello stop dovuto al Mondiale".