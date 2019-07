Sorpresa: Hagi si trasferisce in Belgio. E la Fiorentina “vede” 2,5 milioni

Siviglia? Barcellona? Ajax? Alla fine Ianis Hagi potrebbe finire al Genk. Dopo i rumors delle scorse settimane e alcuni accostamenti importanti, il centrocampista romeno classe ’98 sta per trasferirsi nel campionato belga. Secondo quanto scrive il Nieuwsblad, Hagi potrebbe svolgere già domani le visite mediche prima di completare un trasferimento da 10 milioni di euro. L’ex viola insieme al padre (Gheorghe) avrebbe optato per un salto minore dal punto di vista del prestigio, per poter continuare la crescita in modo più graduale. Magari scottati dalla precedente, negativa, esperienza con la Fiorentina. Proprio i viola sono spettatori interessati della trattativa, visto che hanno diritto al 25% della futura rivendita di Hagi e potrebbero dunque incassare 2,5 milioni. CHE NE SARA’ DI CASTROVILLI? LUI NON HA DUBBI