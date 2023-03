Sorpresa Duncan, nessun problema fisico ma resta a Firenze. La situazione

Piuttosto curiosa la situazione relativa ad Alfred Duncan in vista della gara contro l'Inter. Il calciatore è infatti rimasto fuori dalla lista dei convocati a sorpresa. Nessuna problematica fisica particolare, però. Il ghanese, secondo quanto ci risulta, si è regolarmente allenato in gruppo sia ieri che nella giornata di oggi. Il club, dal canto suo, fa sapere che il calciatore non presenta nessuna problematica particolare ed è rimasto a Firenze per allenarsi. La scelta di tenerlo fuori è da ricercare in motivazioni d'altra natura.