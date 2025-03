Sorpresa Commisso, il presidente è a Firenze! E oggi sarà al Franchi

Una notizia inaspettata ma sicuramente gradita a tutti i tifosi viola. Come riporta l'account X della Fiorentina, il presidente Rocco Commisso è a Firenze e nel pomeriggio assisterà al Franchi a Fiorentina-Atalanta. Il numero 1 viola, che mancava in città da settembre, è tornato insieme alla moglie Catherine. Resta da capire per quanto resterà.