Sorpresa: Commisso anticipa la partenza e saluta Firenze

Si è dedicato a tempo pieno alla Fiorentina nelle ultime settimane, Rocco Commisso. Che nelle ultime ore ha deciso di anticipare la ripartenza in direzione Stati Uniti. “Motivi di lavoro” è quanto filtra da casa viola, dopo che la tabella di marcia prevedeva la presenza del presidente domenica sera all’Olimpico per la partita contro la Roma dei Friedkin. Così invece non sarà perchè dopo la scelta di non assistere dal vivo a Fiorentina-Padova, Commisso ha già salutato Firenze insieme alla moglie a bordo di un volo privato, mentre il figlio Joseph è rimasto in quella che ormai è la sua seconda casa.