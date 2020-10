Niente Franchi per Commisso, ecco il motivo. Il programma del Presidente viola

Sul Corriere Dello Sport oggi in edicola troviamo anche un focus su Rocco Commisso: il Presidente viola non ha visto la partita di Coppa Italia al Franchi. Il motivo? Vista la situazione di incertezza – con anche il rischio di un possibile rinvio del match – ha preferito seguire la gara in streaming. Ma con tutta probabilità, il numero uno viola presenzierà di persona per la gara con la Roma all’Olimpico del prossimo turno di campionato prima di ripartire per gli States dopo un mese vissuto a Firenze a stretto contatto con la squadra e con i dirigenti.