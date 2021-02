Sopralluogo al Franchi, Viola Park e attualità: il punto dei presidenti di ACCVC e ATF

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato di un sopralluogo allo stadio Franchi per il prossimo 18 febbraio. Radio Bruno ha interpretato a tal proposito due esponenti del tifo viola.

Filippo Pucci, Presidente Centro Coordinamento Viola Club:

Non capisco cosa ci sia da ratificare sullo stato del Franchi, non sono un ingegnere. Di recente ho visto che ci sono crepe che sono preoccupanti. Oggi il Franchi non ha agibilità piena, questo significa che se fosse possibile andare allo stadio non si potrebbe fare. Un tot di posti sono bloccati, si dovrebbe andare a capienza ridotta. Non capisco a cosa serve il sopralluogo, sappiamo già come sono le condizioni dello stadio. Viola Park? È stata una grande emozioni esserci, in passato c’erano tante chiacchiere ma aver visto l’inizio dei lavori è stato bello. Fiorentina? Spero sia l’ultimo anno di transizione e che dal prossimo anno si possa partite.

Filippo De Sinopoli, Presidente Associazione Tifosi Fiorentini:

Da tifoso posso dare un impressione per l’esperienza maturata girando per gli stadi, ma poi devo prendere atto delle scelte che verranno fatte. Posso farlo da curioso, ma non da tecnico. Ringrazio per l’invito, vuol dire che la tifoseria viene coinvolta ma poi tutto il lavoro che va fatto per l’agibilità dello stadio non dipende da noi. Oggi le curve non sono agibili, anche parte della tribuna. Viola Park? Dopo qualche giorno dall’evento, oggi mi piace pensare che finalmente la Fiorentina si allineerà allo standard dei più grandi club. L’opera serviva, non possono bastare il Duomo e Ponte Vecchio per far venire qui i giocatori forti. Fiorentina? Siamo al secondo campionato abbastanza disgraziato, però il centro sportivo porterà molti frutti.