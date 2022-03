Sonetti: “Castrovilli sta finalmente dimostrando il suo valore. Su Ikonè…”

Nedo Sonetti, ex calciatore e allenatore di calcio, ha parlato delle qualità in crescita di Castrovilli e dell'ambientamento di Ikonè

L'ex calciatore e allenatore di calcio, Nedo Sonetti , è intervenuto ad Italia 7 durante Platinum Calcio e ha parlato della crescita di Castrovilli : "Sta finalmente dimostrando le sue qualità. Sta crescendo di giornata in giornata e sta acquisendo personalità. Ieri ha dimostrato di avere unito la qualità all'intensità di gioco . Non può giocare insieme a Bonaventura? Non è vero, i giocatori con grandi doti tecniche possono giocare insieme".

Poi sull'ambientamento dai campionati esteri: "Non è facile integrarsi quando arrivi da un altro campionato. Ikonè ha bisogno di più tempo, sono situazioni che possono capitare. In passato tanti campioni non sono riusciti ad esprimersi al meglio in Italia".